22 октября, 15:47,
обновлено 22 октября, 16:04
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили о готовности военных к началу наземной операции в секторе Газа

Дата ее проведения еще не определена, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные готовы к началу наземной операции в секторе Газа, но дата проведения не определена. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Я не могу сказать насчет дат, потому что у меня такой информации нет. Это может начаться скоро, может начаться не скоро. Это начнется, когда мы будем в выгодной ситуации начать военную операцию. Когда будет решение стратегическое нашего руководства о том, что надо начинать эту операцию. Военная часть к этому готова", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что дата определена, если военная часть готова, посол сказал: "Нет. Военная часть готова, дата не определена. Это две разные вещи". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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