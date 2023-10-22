Грузия заявила, что не примет участие во встрече "3+3" в Тегеране

Встреча должна состояться 23 октября

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Грузия не будет представлена на встрече глав внешнеполитических ведомств формата "3+3", которая должна состояться 23 октября в Тегеране. Об этом сообщило грузинское информационное агентство Интерпрессньюс со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

"Грузия не участвует в указанной встрече ("3+3" - прим. ТАСС) и никогда в ней не принимала участие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Впервые с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.