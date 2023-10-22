Министр обороны Израиля заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

По ее итогам радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена, сообщил Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильская военная операция в секторе Газа может занять от месяца до трех, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, по ее итогам радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

"Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал министр в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Министр добавил, что пока ВВС Израиля продолжают наносить по сектору Газа массированные авиаудары, призванные подготовить почву для входа сухопутных подразделений. "Прежде чем враг встретит бронетанковые и пехотные войска, он встретит бомбы военно-воздушных сил. У меня впечатление, что вы умеете делать это убойно, точно и очень качественно, и это наглядно доказывается до сих пор", - добавил Галант, обращаясь к командующим офицерам ВВС Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.