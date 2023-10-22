В Каире сообщили о ранении осколками снаряда нескольких египетских солдат

Как заявили в египетской армии, это произошло при случайном попадании израильского снаряда в пограничную вышку на границе с сектором Газа

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Несколько египетских военнослужащих получили ранения при случайном попадании израильского снаряда в пограничную вышку на границе с палестинским сектором Газа. Об этом сообщил представитель армии Египта.

В заявлении армейской пресс-службы указывается, что в ходе столкновений, проходящих в секторе Газа между израильской армией и палестинскими группировками, "в одну из египетских пограничных вышек случайно попали осколки снаряда, выпущенного израильским танком". В результате несколько египетских пограничников получили легкие ранения, отметил представитель египетской армии. Он добавил, что израильская сторона "сразу же после инцидента, который не был преднамеренным, выразила свои сожаления". Ведется расследование этого случая, сказал армейский представитель. Точное число пострадавших не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.