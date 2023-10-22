В Израиле заявили о наращивании ударов по Газе

В Армии обороны Израиля вновь призвали жителей уходить на юг сектора

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают наращивать интенсивность ударов по северной части сектора Газа и вновь призывают местное население срочно переместиться в южную часть анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы увеличиваем число и наращиваем темп атак на столицу - город Газу. Я повторяю ежедневно и вновь говорю сегодня: жители севера Газы, вы видите, что мы наращиваем темп [ударов], перемещайтесь на юг, <...> мы создали там специальные условия, там есть гуманитарное оборудование, лекарства, продукты питания и вода для ваших нужд", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что "очень многие жители Газы" уже эвакуировались в указанный район. "Тот, кто не сделал этого, рискует собой", - предостерег представитель израильской армии.