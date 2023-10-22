Израильские военные выразили Египту сожаление за стрельбу на границе

Они обещали сообщить подробности, как только будут установлены обстоятельства случившегося

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные выразили военнослужащим из Египта сожаление по поводу ошибочного обстрела египетской границы и обещали сообщить им подробности, как только будут установлены обстоятельства случившегося. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Танк Армии обороны Израиля выстрелил по ошибке в районе египетской границы возле Керем-Шалома. Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом", - сказал он на вечернем брифинге.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей. По факту случившегося начато расследование.

В свою очередь представитель армии Египта сообщил, что в результате инцидента несколько египетских военнослужащих получили легкие ранения. Точное число пострадавших не приводится.

Керем-Шалом - израильский кибуц, расположенный у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Рядом с населенным пунктом находится одноименный погранпереход, через который в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары и топливо.