США запретили мир, женщин начали ставить на воинский учет. События вокруг Украины

Украина отвергла идею мирного соглашения с РФ весной 2022 года, потому что идти на уступки Москве ей запретили в Вашингтоне, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, принимавший по просьбе Киева участие в тех переговорах. По его словам, единственные, "кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы".

Тем временем власти украинской столицы отчитались о создании массированной линии обороны в районе Киева, а в самом городе начались масштабные проверки с постановкой на воинский учет женщин, имеющих медицинское образование.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

Вооруженные силы Украины за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли около 1,4 тыс. человек и 80 единиц техники. По информации российского военного ведомства, самые большие потери - больше 800 человек - Киев понес на донецком направлении, еще порядка 245 человек - на южнодонецком.

Минобороны, в частности, сообщало об отраженных атаках штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области, Синьковка и Ивановка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении нескольких узлов связи и складов подразделений ВСУ.

Киев готовят к обороне

Несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км созданы в районе украинской столицы. Об этом заявил глава киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, "построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и так далее".

Также Киев призвана защитить "многоуровневая система противовоздушной обороны". Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности" советского и западного производства.

Провал переговоров

Экс-канцлер ФРГ (занимал пост в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер в интервью газете Berliner Zeitung рассказал об участии в мирных переговорах между Москвой и Киевом весной прошлого года. Он сообщил, что получил просьбу со стороны Украины о посредничестве. "Я провел с [нынешним министром обороны Украины Рустемом] Умеровым два разговора, затем с [президентом РФ Владимиром] Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина", - сказал он.

"В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель "5+1". Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе", - рассказал Шрёдер.

"Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому все остальное решалось в Вашингтоне", - считает экс-канцлер. "Единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы. Во время мирных переговоров <...> украинцы не согласились на мир, потому не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев", - сказал Шрёдер.

Экс-канцлер считает, что для урегулирования конфликта следует выполнить пять условий. "Во-первых, отказ Украины от членства в НАТО. Украина и так не может выполнить условия. Во-вторых, проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие, это необходимо изменить. Третье, Донбасс остается частью Украины, но нуждается в большей автономии. В-четвертых, Украина нуждается к тому же в гарантиях безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить эти гарантии. В-пятых, Крым. Как давно Крым российский? Крым для России больше, чем просто территория, но он часть ее истории", - сказал Шрёдер. "Можно было бы завершить войну, если бы не геополитические интересы", - констатировал он.

У партнеров не хватает денег на Украину

Министерство обороны ФРГ обеспокоено тем, что в проекте федерального бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МО ФРГ.

По информации издания, проектом предлагается выделить на содействие ВСУ €4 млрд, €3,1 млрд из которых пойдет на уже одобренные проекты и только €120 млн - на новые.

В немецком военном ведомстве уверены, что потребности ВСУ будут гораздо выше, и намерены дополнительно запросить на эти цели около €5,2 млрд. Почти половина этой суммы (€2,34 млрд) пойдет на ремонт западной техники и запчасти для нее.

Тем временем депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что недостаточно Украине будет и $61,4 млрд, которые президент США Джо Байден запросил для Киева у Конгресса. По его расчетам, если "это деньги на 13 месяцев", Украине "будет не хватать $2 млрд".

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