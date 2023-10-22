22 октября, 19:13
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Военная операция на Украине

США запретили мир, женщин начали ставить на воинский учет. События вокруг Украины

AP Photo/ Petr David Josek
© AP Photo/ Petr David Josek

Украина отвергла идею мирного соглашения с РФ весной 2022 года, потому что идти на уступки Москве ей запретили в Вашингтоне, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, принимавший по просьбе Киева участие в тех переговорах. По его словам, единственные, "кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы".

Тем временем власти украинской столицы отчитались о создании массированной линии обороны в районе Киева, а в самом городе начались масштабные проверки с постановкой на воинский учет женщин, имеющих медицинское образование.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

  • Вооруженные силы Украины за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли около 1,4 тыс. человек и 80 единиц техники. По информации российского военного ведомства, самые большие потери - больше 800 человек - Киев понес на донецком направлении, еще порядка 245 человек - на южнодонецком.
  • Минобороны, в частности, сообщало об отраженных атаках штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области, Синьковка и Ивановка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.
  • Кроме того, ведомство заявило об уничтожении нескольких узлов связи и складов подразделений ВСУ.

Киев готовят к обороне

  • Несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км созданы в районе украинской столицы. Об этом заявил глава киевской городской военной администрации Сергей Попко.
  • По его словам, "построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и так далее".
  • Также Киев призвана защитить "многоуровневая система противовоздушной обороны". Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности" советского и западного производства.

Провал переговоров

  • Экс-канцлер ФРГ (занимал пост в 1998-2005 годах) Герхард Шрёдер в интервью газете Berliner Zeitung рассказал об участии в мирных переговорах между Москвой и Киевом весной прошлого года. Он сообщил, что получил просьбу со стороны Украины о посредничестве. "Я провел с [нынешним министром обороны Украины Рустемом] Умеровым два разговора, затем с [президентом РФ Владимиром] Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина", - сказал он.
  • "В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель "5+1". Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе", - рассказал Шрёдер.
  • "Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому все остальное решалось в Вашингтоне", - считает экс-канцлер. "Единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы. Во время мирных переговоров <...> украинцы не согласились на мир, потому не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев", - сказал Шрёдер.
  • Экс-канцлер считает, что для урегулирования конфликта следует выполнить пять условий. "Во-первых, отказ Украины от членства в НАТО. Украина и так не может выполнить условия. Во-вторых, проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие, это необходимо изменить. Третье, Донбасс остается частью Украины, но нуждается в большей автономии. В-четвертых, Украина нуждается к тому же в гарантиях безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить эти гарантии. В-пятых, Крым. Как давно Крым российский? Крым для России больше, чем просто территория, но он часть ее истории", - сказал Шрёдер. "Можно было бы завершить войну, если бы не геополитические интересы", - констатировал он.

У партнеров не хватает денег на Украину

  • Министерство обороны ФРГ обеспокоено тем, что в проекте федерального бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МО ФРГ.
  • По информации издания, проектом предлагается выделить на содействие ВСУ €4 млрд, €3,1 млрд из которых пойдет на уже одобренные проекты и только €120 млн - на новые.
  • В немецком военном ведомстве уверены, что потребности ВСУ будут гораздо выше, и намерены дополнительно запросить на эти цели около €5,2 млрд. Почти половина этой суммы (€2,34 млрд) пойдет на ремонт западной техники и запчасти для нее.
  • Тем временем депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что недостаточно Украине будет и $61,4 млрд, которые президент США Джо Байден запросил для Киева у Конгресса. По его расчетам, если "это деньги на 13 месяцев", Украине "будет не хватать $2 млрд".

Женщин под ружье

  • Киевские военкоматы начали масштабную проверку женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, их ставят на воинский учет.
  • "Всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, - сказал ТАСС очевидец. - Повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют".
  • На таком фоне столичные медики начали массово увольняться. "Те, кто еще могут, безусловно, рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт", - уточнил другой киевлянин.
  • На Украине в начале октября вступил в силу закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияШрёдер, ГерхардВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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