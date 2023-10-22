22 октября, 19:11,
обновлено 22 октября, 19:27
Палестино-израильский конфликт

Байден обсудил с Трюдо, Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком ситуацию на Ближнем Востоке

Будет опубликовано заявление по итогам переговоров, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил по телефону палестино-израильский конфликт с премьер-министрами Великобритании, Италии, Канады, Риши Сунаком, Джорджей Мелони, Джастином Трюдо, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Сегодня днем президент Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо, президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком по поводу продолжающегося конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров", - отметили в Белом доме. 

Теги:
КанадаСШАПалестинаГерманияВеликобританияИталияФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоТрюдо, ДжастинМакрон, ЭмманюэльШольц, ОлафСунак, РишиМелони, Джорджа
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