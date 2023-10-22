22 октября, 20:51

В Чехии рассматривают продление выборочных проверок на границе со Словакией

Такая мера призвана обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Чехии рассматривают вероятность продления на два месяца временно восстановленных с 4 октября по 2 ноября выборочных проверок на наземных границах со Словакией. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на первого вице-премьера и министра внутренних дел республики Вита Ракушана.

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Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, ни в коем случае не направлены против Словакии.

После восстановления контроля на границе полиция осуществила проверки более чем 110 тыс. граждан, въезжающих в Чехию. Во въезде в страну было отказано 745 из них. Были задержаны 32 контрабандиста, против которых выдвинуты обвинения в организации незаконного пересечения государственной границы не имеющими на это право иностранцами. 

Теги:
ЧехияСловакия
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