Главы МИД ЕС обсудят конфликты на Украине и в Израиле

Также министры затронут вопрос сближения Армении с сообществом

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Конфликты на Украине и в Израиле будут в центре внимания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, которые соберутся в Люксембурге. Главы МИД, как ожидается, обсудят гарантии безопасности Киеву и так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

Другой главной темой Совета ЕС станет поддержка Армении. Как рассказал журналистам накануне встречи представитель ЕС, министры обсудят сближение этой страны с сообществом, а также переговоры между Баку и Ереваном.

На полях министерской встречи главы МИД также проведут заседание с коллегами из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Палестино-израильский конфликт

Как рассказал европейский дипломат, на заседании Совета ЕС дискуссия будет посвящена, в частности, осуждению действий радикального движения ХАМАС, боевики которого проникли из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, поддержке права Израиля на самооборону в рамках международных норм, защите мирных граждан и необходимости обеспечить доступ населения сектора Газа к гуманитарной помощи. Представитель ЕС отметил, что Евросоюз не намерен заниматься посредничеством между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников. Он также не исключил поездки в Израиль главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Израиль после проникновения боевиков ХАМАС, которые назвали атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме, объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Конфликт на Украине

Как рассказал представитель ЕС, министры обсудят конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы, уделив особое внимание гарантиям безопасности для Киева. По словам дипломата, главы МИД рассмотрят вопросы оказания Украине финансовой, военной и политической помощи.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз с начала российской военной операции предоставил Украине помощь на сумму около €90 млрд, из которых €27 млрд пришлось на поставки оружия и боеприпасов.

Кроме того, Еврокомиссия 20 июня предложила программу бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы, но она до сих пор не утверждена странами Евросоюза в Европейском совете. Так как в бюджете ЕС сейчас нет этих денег, фон дер Ляйен в июне призвала все страны внести дополнительные взносы в бюджет Евросоюза на покрытие расходов. Это предложение не встретило поддержки государств сообщества. Ожидается, что эта проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе. По оценкам местных экспертов, вероятность достижения соглашения низкая, если не будет найдена иная схема финансирования этих бюджетных расходов. 17 октября инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, однако без решения Европейского совета она не может быть реализована.

Армения и ЕС

Главы МИД также обсудят сближение Армении с ЕС. По словам представителя сообщества, в Евросоюзе хотят "продвинуть Армению ближе к ЕС". Также в центре внимания министров будут посреднические усилия ЕС по переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, дипломат сообщил, что Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана. По словам представителя ЕС, сообщество обсуждает, как поддержать Армению в укреплении ее устойчивости, в том числе в сфере безопасности.

5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества прошла встреча, посвященная нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ней приняли участие председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. По данным агентства APA, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече из-за "неприемлемой позиции Парижа". По итогам встречи в Гранаде ее участники приняли совместное заявление, в котором Пашинян снова признал территориальную целостность Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км. Азербайджан считает, что эта площадь включает в себя находящиеся на территории Армении восемь сел-анклавов, входивших в состав Азербайджанской ССР.