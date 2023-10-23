22 октября, 21:22
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при ударах Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 13 человек

AP Photo/ Ariel Schalit, архив
© AP Photo/ Ariel Schalit, архив

По информации палестинского агентства WAFA, израильские ВВС вели стрельбу по двум жилым домам и албанской мечети

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. В результате обстрелов лагеря беженцев в секторе Газа израильской авиацией погибли 13 человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

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По его данным, стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети в лагере беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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