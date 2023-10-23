СМИ: Abrams нельзя применить в полную силу на Украине из-за их характеристик

Как отмечает газета Münchner Merkur, танк будет ограниченно управляем в условиях вязкой местности

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Поставки американских танков Abrams на Украину не смогут повлиять на ход боевых действий. Об этом говорится в статье журналиста Патрика Пельтца, опубликованной в газете Münchner Merkur.

По его мнению, танки дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность проведения комбинированных операций. "Однако западные эксперты и украинские чиновники считают, что количество, график [поставок] и проблемы с логистикой сейчас не позволят добиться эффективности, которую могли бы иметь для Украины Abrams", - считает автор.

"Одних Abrams недостаточно, чтобы достигнуть значительного успеха. Военные говорят, что нужно некоторое время, пока Abrams можно будет отправить в бой", - говорится в статье. Так, ВСУ нужно обеспечить новые пути поставок боеприпасов и запчастей для них и подвоза топлива для новых танков, отметил автор. "Это треубет времени, которого как минимум в этом году больше недостаточно", - пишет Пельтц. Он отметил, что вторая партия танков поступит тогда, когда на Украине ожидается распутица. "Тяжелый танк Abrams в вязкой местности будет лишь ограниченно управляем, говорят эксперты", - отмечается в статье. В конечном итоге могут потребоваться тягачи, чтобы вызволить его из грязи.

"Аналитики уже давно определили ряд особенностей Abrams, которые малопригодны для использования американских танков для Украины. Он намного тяжелее, чем его российский конкурент и модель из советских времен, которые до сих пор использовала Украина", - пишет журналист. Он отметил, что Abrams слишком тяжелый для преодоления многих мостов и к тому же требует больше топлива. "Необходимость постоянно его заправлять во время боя может быть проблемой", - подчеркивается в статье.

17 октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в конце февраля, что США передадут в распоряжение Украины 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 бронетранспортеров Stryker. В конце прошлой недели секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что Украина уже получила около 60 танков Leopard немецкого производства и 12 британских танков Challenger. По данным газеты The New York Times, Киев запрашивал по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления.