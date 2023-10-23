Швейцарские правоконсерваторы победили на парламентских выборах

Их партия получила 62 места в Национальном совете

ЖЕНЕВА, 23 октября. /ТАСС/. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение нейтралитета, неучастие страны в ЕС и НАТО и сохранение запрета на реэкспорт оружия в зоны конфликтов, включая Украину, победила на состоявшихся в Швейцарии 22 октября парламентских выборах, укрепив свой статус крупнейшей политической силы страны. Она получила 62 места в Национальном совете (большой палате парламента, состоящей из 200 депутатов), что на 9 больше, чем на выборах 2019 года, сообщила Швейцарская национальная телерадиокомпания (SSR).

"Первая партия Швейцарии получает 62 места в Национальном совете, что на 9 мест больше, чем в 2019 году. За ней следует Социал-демократическая партия (СДПШ) с 41 мандатом, что на 2 мандата больше, чем на выборах четыре года назад", - отметила SSR, освещавшая подсчет голосов в режиме реального времени. Срок полномочий парламента составляет четыре года.

Две другие партии, входящие вместе с ШНП и СДПШ в коалиционное правительство, - партия "Центр" (ПЦШ) и "Свободная демократическая партия. Либералы" (СДПЛ) - получили в Национальном совете по итогам выборов соответственно 29 и 28 депутатских мандатов. Таким образом, у ПЦШ теперь на одно место больше, чем после выборов 2019 года, а у СДПЛ на одно меньше. Остальные партии, представленные в парламенте, значительно отстали от четверки лидеров. В частности, Партия "зеленых" получила 23 места, потеряв 5, а Партия "зеленых" либералов получила 10, что на 6 меньше, чем после выборов 2019 года.

Окончательные результаты выборов в Совет кантонов (малую палату), состоящую из 46 депутатов, станут известны в конце ноября, так как в 10 кантонах, включая Берн, Женеву и Цюрих, предстоят вторые туры. Голосование подтвердило произошедший в расстановке сил в Федеральном собрании (парламенте) сдвиг вправо и серьезное ослабление позиций экологических партий. Главный же итог нынешних выборов состоит в том, что четыре крупнейшие партии, формирующие с конца 50-х годов XX века коалиционное правительство, по-прежнему обладают в сумме подавляющим большинством мест в парламенте. Ни одна из четырех крупнейших партий не высказывает намерения что-либо менять и не ставит под вопрос свое участие в правительстве. Это означает, что в швейцарской внутренней и внешней политике после выборов не стоит ожидать перемен, поскольку все важные вопросы решаются в правительстве коллегиально, а важнейшие для страны темы выносятся на референдумы.