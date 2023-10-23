Экс-президент Боливии призвал признать Израиль государством-террористом

Также Эво Моралес считает, что необходимо разорвать отношения между странами

ГАВАНА, 23 октября. /ТАСС/. Боливия должна разорвать отношения с Израилем и объявить его государством-террористом на фоне ударов по сектору Газа. Такое мнение выразил экс-президент Боливии, лидер партии "Движение к социализму" Эво Моралес, которого эта политическая сила утвердила в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

"Когда мы пришли в правительство после победы на выборах в декабре 2005 года, мы разорвали отношения с Израилем в соответствии с нашими пацифистскими и антиимпериалистическими принципами. После государственного переворота в ноябре 2019 года, поддержанного США, [и.о. президента Жанин] Аньес, подчиняясь приказам империи, восстановила отношения с Израилем. Прошло уже три года, и эти отношения, к сожалению, продолжаются. Я еще раз повторяю просьбу к нашему правительству, помимо разрыва отношений с Израилем, четко и решительно осудить массовые убийства и геноцид палестинского народа", - написал политик на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что Израиль также необходимо признать государством-террористом. "Тот, кто не отвергает геноцид, является его соучастником. <…> Израиль должен быть объявлен государством-террористом", - заявил Моралес.