Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

Министерство образования еврейского государства приняло такое решение из-за высказываний экоактивистки в поддержку Палестины и сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после того, как она высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом сообщил портал Ynet.

"Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", - заявили в министерстве.

Ранее Тунберг публично высказалась в поддержку палестинцев и провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) она выразила мнение, что "миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских" после обострения ситуации вокруг сектора Газа.

В 2023 году Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.