США, Италия, Канада и "евротройка" скоординируют действия по доставке помощи в Газу

Также они будут продолжать дипломатическую координацию для предотвращения разрастания конфликта в регионе, следует из совместного заявления

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и ФРГ обязались координировать действия по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа, а также по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам прошедших в воскресенье переговоров лидеров этих стран по телефону.

"Лидеры приветствовали объявление о прибытии первых гуманитарных колонн к нуждающимся палестинцам в Газе и обязались продолжать координацию действий с партнерами в регионе для обеспечения постоянного и безопасного доступа к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей. Лидеры обязались продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, для предотвращения разрастания конфликта, а также для сохранения стабильности на Ближнем Востоке и работы по достижению политического урегулирования и прочного мира", - отмечается в документе.

Президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Риши Сунак, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц "подтвердили свою поддержку Израиля и его право защищаться от терроризма, а также призвали к соблюдению международного гуманитарного права, включая обеспечение безопасности мирного населения". "Они приветствовали освобождение двух заложников и призвали к немедленному освобождению всех остальных заложников. Они обязались тесно координировать свои действия по оказанию поддержки своим гражданам в регионе, в частности тем, кто желает покинуть Газу", - говорится в заявлении.