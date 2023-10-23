Главы стран Латинской Америки отметили важность снятия торговых барьеров и санкций

Участники форума "Встреча ради братского и благополучного соседства" также заявили о необходимости углубления сотрудничества "Юг - Юг" и трехстороннего взаимодействия в регионе, направленного на укрепление миграционной политики

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Участники посвященного проблемам миграции форума "Встреча ради братского и благополучного соседства", который прошел в Мексике в воскресенье, заявили о необходимости координации экономического развития стран Латинской Америки и снятия таможенных барьеров и санкций. Итоговое заявление зачитала министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, выступление которой транслировалось на сайте правительства страны.

"Мы договорились подготовить план действий по развитию, основанный на приоритетных целях и понимании реалий каждой страны, для устранения структурных причин нелегальной миграции в регионе, <...> стимулировать внутрирегиональную торговлю основными товарами и услугами для повседневного потребления путем поощрения тарифных преференций, установления квот и устранения тарифных барьеров, <...> призвать к отмене односторонних принудительных мер, введенных в отношении стран региона, поскольку они противоречат международному праву и имеют серьезные последствия за пределами целевых стран", - заявила глава ведомства.

Участники встречи подчеркнули необходимость "переосмысления международной финансовой архитектуры суверенного долга, чтобы позволить странам, особенно странам со средним уровнем дохода, достичь более высоких уровней развития". Они также заявили о необходимости "углубления сотрудничества "Юг - Юг" и трехстороннего сотрудничества в регионе, направленного на укрепление миграционной политики".

Кроме того, правительствам Кубы и США было предложено провести в кратчайшие сроки всесторонний диалог по вопросам их двусторонних отношений.

В форуме, который прошел в муниципалитете Паленке мексиканского штата Чьяпас, приняли участие главы государств и правительств Белиза, Венесуэлы, Гаити, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Панамы и Сальвадора.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что зафиксировала 686 случаев смерти и исчезновения мигрантов на границе США и Мексики в 2022 году. Газета The Washington Post проинформировала, что рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Пограничники задержали тогда по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в Соединенные Штаты с семьями.