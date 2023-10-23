Участники форума по миграции в Мексике хотят помочь стабилизировать ситуацию в Гаити

Они будут действовать совместно с международным сообществом и ООН, заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Участники посвященного проблемам миграции форума "Встреча ради братского и благополучного соседства", который прошел в муниципалитете Паленке мексиканского штата Чьяпас в воскресенье, заявили о намерении способствовать нормализации ситуации в Гаити в социальной и экономической сферах. Итоговое заявление зачитала министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, речь которой транслировалась на сайте правительства страны.

"Мы намерены <...> внести решительный вклад, в соответствии с возможностями каждой страны, в поддержку Республики Гаити в ее усилиях, совместно с международным сообществом и Организацией Объединенных Наций, в частности, с целью восстановления атмосферы безопасности для нормализации политической, экономической и социальной ситуации с упором на устойчивое развитие", - заявила глава ведомства. В форуме приняли участие главы государств и правительств Белиза, Венесуэлы, Гаити, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Панамы и Сальвадора.

В начале октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Как ожидается, миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити бандитскими группировками. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН, ведущую роль в ее работе будет играть Кения. Миссия создается в связи с ростом насилия со стороны преступных группировок, в соответствии с запросом властей Гаити. Резолюция также расширяет оружейное эмбарго на несколько организаций, связанных с действующими в Гаити преступными группировками. Некоторые параметры миссии, в том числе сроки ее размещения, еще предстоит определить.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% столицы и укрепляют свои позиции в других регионах страны.