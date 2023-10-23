Иерусалимская православная церковь почтила память погибших при бомбежках в Газе

Во время богослужения патриарх Феофил III призвал "пробудить стремление к мирной жизни у всех, кто преисполнен ненависти к своим соседям"

ТАСС, 23 октября. /ТАСС/. Патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил поминальную службу о погибших в результате бомбежек в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Иерусалимской православной церкви.

Как отметили в патриархии, церковный иерарх помянул души "жертв войны в Газе и жертв израильского авиаудара по территории православного храма святого Порфирия, нанесенного в четверг и унесшего жизни по меньшей мере 18 человек, которые искали убежища в храме, постройка которого относится к V веку и которому по меньшей мере 1616 лет".

"Мы призываем пробудить стремление к мирной жизни у всех, кто преисполнен ненависти к своим соседям, особенно у тех, кто сейчас находится в состоянии войны или готовится к войне", - сказал на богослужении патриарх, слова которого приводит пресс-служба.

20 октября архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой "по офисам и входу в монастырь" Святого Порфирия. По его словам, в результате ракетного удара все здание рухнуло. Священник отметил, что внутри находилось много христиан, среди них есть раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением.

Храм святого Порфирия - старейший христианский приход в Газе, по данным палестинского агентства WAFA, это третья по древности христианская церковь в мире. Впервые храм был воздвигнут в 452 году и посвящен святому Порфирию - епископу Газы, проповедовавшему христианство язычникам в этом городе. По преданию, его мощи покоятся на территории прихода. Основа современного здания датируется 1150-1160 годами, во второй половине XIX века храм был реконструирован.