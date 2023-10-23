Минздрав Израиля советует гражданам идти к врачам из-за стресса в условиях войны

Также специалисты ведомства предостерегли население от самолечения и злоупотребления алкоголем

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Переживания, связанные с событиями последних недель в Израиле, могут потребовать работы со специалистами в области душевного здоровья. Такую рекомендацию для жителей страны распространило Министерство здравоохранения Израиля.

"Государство Израиль переживает событие, которое повлечет за собой множество физических, моральных и национальных жертв, это одно из наиболее масштабных событий, которые мы когда-либо знали. Многие из нас страдают от трудностей. Нам всем предстоит пройти через болезненный и сложный процесс на пути к примирению с потерей, и мы должны использовать поддержку окружающих. Сначала в нашей внутренней силе, затем в семье и друзьях и, наконец, при необходимости и у профессионалов", - говорится в заявлении.

По мнению чиновников Минздрава, "короткий разговор [со специалистом] иногда может быть полезным, но иногда нужна помощь в психотерапии, ориентированной на травматические расстройства". "Использование лекарств иногда может помочь облегчить симптомы", - добавили в министерстве.

Вместе с тем специалисты Минздрава предостерегли от самолечения и злоупотребления алкоголем и препаратами на основе каннабиса, использование которого в лечебных целях в Израиле допускается законом. "В то же время, особенно в острой фазе, важно остерегаться ненужного применения лекарств без консультации с врачом, а также следует избегать употребления алкоголя или каннабиса, которые могут нанести вред", - указали в министерстве.