Южная Корея и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в военной промышленности

Стороны говорят о долгосрочных программах взаимодействия в военно-промышленном комплексе, сообщает агентство Yonhap

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Южная Корея и Саудовская Аравия находятся на завершающем этапе переговоров о "масштабном сотрудничестве в сфере производства вооружений". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

"Обсуждение масштабного сотрудничества в сфере военной промышленности находится на завершающем этапе во многих областях, в том числе относительно систем противовоздушной обороны и стрелкового оружия", - рассказал заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

По его словам, это направление сотрудничества с Саудовской Аравии имеет большие перспективы для Сеула. Как отметил Тхэ Хё, стороны обсуждают не "одноразовые, а долгосрочные и системные" программы взаимодействия в военно-промышленном комплексе.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Саудовскую Аравию 21 октября с четырехдневным государственным визитом. Накануне он и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде.

В прошлом году объем экспорта южнокорейского оружия составил рекордные для страны $17,3 млрд.