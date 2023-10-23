Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Тем, кто не хочет уезжать из страны, посоветовали подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американские власти рекомендовали своим гражданам покинуть немедленно Ливан "в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении.

В документе отмечается, что находящимся в Ливане "гражданам США следует покинуть [страну] немедленно в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". "Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Ливан. Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну, в настоящее время доступны коммерческие варианты. Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций", - подчеркивается в заявлении.

Так, американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам вылетать из страны авиарейсами из международного аэропорта Бейрута. Тех граждан США, которые решили остаться в Ливане, американские власти призвали "продумать планы выезда, не зависящие от правительства США".

Израильские военные продолжают наносить удары по ливанской территории, их целью вновь стала инфраструктура шиитской организации "Хезболлах", сообщила ранее армейская пресс-служба.