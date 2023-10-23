Главный претендент в президенты Индонезии выбрал сына Видодо кандидатом в вице-президенты

Выборы главы государства пройдут 14 февраля 2024 года

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Один из главных претендентов на пост президента Индонезии на выборах в феврале 2024 года, министр обороны страны Прабово Субианто, выбрал старшего сына действующего президента Джоко Видодо Гибрана Ракабуминга Раку в качестве кандидата в вице-президенты в рамках совместной избирательной кампании. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

Как ожидается, они официально зарегистрируют свои кандидатуры в Центральной избирательной комиссии в среду, последний день регистрации кандидатов.

Еще два ведущих кандидата на пост президента уже зарегистрировались. Бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново, представляющий ту же партию, что и Видодо - Индонезийскую демократическую партию борьбы - выбрал в качестве своего партнера и кандидата в вице-президенты министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Мохаммада Махфуда. Партнером бывшего губернатора Джакарты Басведана Аниса стал лидер Партии национального пробуждения Мухаймин Искандар.

Популярность кандидатов

По данным опросов общественного мнения, самым популярным кандидатом является Прабово Субианто. Исследование центра изучения общественного мнения Lembaga Survei Indonesia в сентябре показало, что его готовы поддержать 34% респондентов. Ганджара Праново поддерживают 30,4% опрошенных, а Басведана Аниса - 22%.

Как считается, ключевым фактором, который может предопределить исход президентской гонки, должно было стать решение действующего президента Джоко Видодо, который завершает свой второй и последний срок во главе государства, о поддержке того или иного кандидата. Участие 36-летнего сына Видодо в борьбе за пост вице-президента в команде с Прабово Субианто стало возможным после недавнего решения Конституционного суда, разрешившего участие в выборах кандидатов младше 40 лет при наличии опыта работы на выборной должности.

Позиции кандидатов

Прабово Субианто известен тем, что в июне предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он предложил ООН организовать и провести референдумы "на спорных территориях", не уточнив, о каких именно территориях идет речь.

Ганджар Праново, известный своей критической позицией в отношении Израиля, по мнению наблюдателей, в случае победы станет продолжателем линии Видодо. Он является сторонником независимого курса и в июне этого года заявил, что Индонезия должна стать сильной страной со своей культурой и устойчивой системой - такой же, как Россия, Китай и Индия.

Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля 2024 года. Право голоса на выборах имеют 205 млн избирателей.