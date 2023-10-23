23 октября, 02:22

Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Бывший президент США пообещал в случае избрания президентом "очистить, отремонтировать и восстановить" город

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

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"Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", - отметил бывший хозяин Белого дома. Трамп пообещал в случае избрания президентом "очистить, отремонтировать и восстановить" город.

Ранее экс-президент раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за миграционную политику, в результате которой США превратились в "свалку". Политик отмечал, что американские города "наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками".

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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