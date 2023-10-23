23 октября, 02:28
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сложит оружие

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

Цель еврейского государства заключается в том, чтобы полностью лишить палестинское движение военного потенциала, подчеркнул пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус

СИДНЕЙ, 23 октября. /ТАСС/. Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. С таким заявлением выступил в эфире австралийской радиостанции ABC пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

По его словам, наземная операция израильских военных в Газе "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей". "Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы [боевики] ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают", - сказал он, отметив, что армии Израиля "придется провести наземную операцию" в Газе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции в Газе и освободить заложников, удерживаемых в анклаве. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции, Вашингтон может дать только совет. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация