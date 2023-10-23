ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сложит оружие

Цель еврейского государства заключается в том, чтобы полностью лишить палестинское движение военного потенциала, подчеркнул пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус

СИДНЕЙ, 23 октября. /ТАСС/. Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. С таким заявлением выступил в эфире австралийской радиостанции ABC пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

По его словам, наземная операция израильских военных в Газе "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей". "Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы [боевики] ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают", - сказал он, отметив, что армии Израиля "придется провести наземную операцию" в Газе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции в Газе и освободить заложников, удерживаемых в анклаве. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции, Вашингтон может дать только совет.