23 октября, 03:07

Спецпосланник КНР по Афганистану встретился с первым замглавы МИД Пакистана

Встреча состоялась 19 октября в Пекине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Китая

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Специальный посланник МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюн провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Сайрусом Саджадом Кази. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется на сайте МИД Китая, встреча состоялась 19 октября в Пекине. "Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в коротком сообщении.

Кроме того, в тот же день Юэ Сяоюн принял делегацию временного правительства Афганистана, которая прибыла в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". На этой встрече, как отмечается, в центре внимания было практическое сотрудничество между Китаем и афганской стороной. 

Теги:
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