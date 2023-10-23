Спецпосланник КНР обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии проблему Палестины

Также Чжай Цзюнь посетит Иорданию

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ближайшее время посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию для обсуждения палестинской проблемы.

"Я посетил Катар и Египет, принял участие в каирском саммите мира, а затем я поеду в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию", - цитирует его Центральное телевидение Китая.

По его словам, цель турне - "обсудить с каждой из заинтересованных сторон содействие прекращению огня, усиление координации для смягчения напряженной ситуации".