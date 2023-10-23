Эксперт считает, что сопряжение "Пояса и пути" с ЕАЭС простимулирует отношения КНР и РФ

Старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн также отметил, что встречи лидеров государств Си Цзиньпина и Владимира Путина играют большую роль в продвижении отношений между странами

ПЕКИН, 23 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") со стратегией Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не только обеспечит региональную экономическую интеграцию, но и станет важным стимулом для развития российско-китайских отношений на новом качественном уровне. Об этом корреспонденту ТАСС заявил эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Интенсивное сопряжение инициативы "Пояс и путь" со стратегией ЕАЭС на предстоящем этапе может не только содействовать сплочению стран Центральной Азии, а также путем совместных усилий [заинтересованных сторон] способствовать продвижению экономической интеграции в Евразии, <...> но и стать новой опорой для развития китайско-российских отношений на [качественно] высоком уровне", - подчеркнул он, комментируя недавний визит президента РФ Владимира Путина в Пекин и значимость этой поездки для дальнейшего взаимодействия между КНР и Россией.

Цянь Фэн напомнил, что российский лидер впервые посетил Китай после начала специальной военной операции РФ на Украине и второй раз за 2023 год встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. "Это [встречи на высшем уровне] имело большое значение для продвижения китайско-российских отношений в правильном направлении на последующем этапе", - подчеркнул Цянь Фэн.

Эксперт уточнил, что за последние 30 лет в развитии отношений двух стран было несколько важных этапов. В итоге межгосударственные связи Китая и РФ "стали образцом всеобъемлющего стратегического партнерства, принеся много позитивных результатов". По словам Цянь Фэна, в качестве ключевого стимула выступает "стратегическое руководство лидеров двух стран, их вера в успешное развитие китайско-российских отношений и решимость обеспечить благосостояние народов КНР и России путем дружественного добрососедского сотрудничества".

"Частые встречи глав двух государств постоянно способствуют тому, что отношения КНР и России развиваются на еще более [качественно] высоком уровне, расширяются и углубляются, - заявил эксперт. - В этом году лидеры двух стран во многих форматах поддерживали друг с другом контакты и осуществляли координацию по важным вопросам, сообща направляли китайско-российские отношения в нужном направлении. Как подчеркнул Си Цзиньпин, отношения Китая с РФ "прошли через различные испытания и демонстрируют новую жизненную силу".

Цянь Фэн отметил, что инициатива "Пояс и путь" была выдвинута в процессе непрерывного укрепления китайско-российских отношений. "Она способствовала их оптимизации, прежде всего фокусировке стратегических связей, развитию коммуникаций, торговли и финансовой сферы, частных межличностных контактов. Это обусловило особое качество отношений КНР и России, специфику совместного развития и процветания двух стран", - подытожил он.

Визит Путина в Китай

18 октября в ходе Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина. Главы двух государств побеседовали как в расширенном составе - с участием представительных делегаций, - так и в узком - в формате рабочего завтрака. Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Форум "Пояса и пути" состоялся в Пекине 17 и 18 октября. В нем приняли участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент России был на этом мероприятии главным гостем.

Инициатива "Пояс и путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.