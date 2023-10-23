Правящая коалиция сохраняет относительное большинство в парламенте Аргентины после выборов

Коалиция "Союз ради родины" получила 108 мест в Палате депутатов и 34 в Сенате

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Правящая в Аргентине коалиция "Союз ради родины" сохраняет относительное большинство в обеих палатах парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее подсчетам, у "Союза ради родины" будет 108 из 257 мест в Палате депутатов и 34 из 72 в Сенате. По сравнению с нынешним составом коалиция потеряет 10 мандатов в нижней палате и приобретет 2 в верхней.

Крупнейшая оппозиционная коалиция "Вместе за перемены" потеряла больше всего мест по итогам выборов - она получит 93 мандата вместо 118 в Палате депутатов и 24 вместо 33 в Сенате. Третьей силой в парламенте стал альянс "Свобода наступает". Его в новом составе будут представлять 37 депутатов и 8 сенаторов.

Помимо парламентских выборов, в воскресенье в Аргентине прошли выборы главы государства. Второй тур состоится 19 ноября. В него вышли министр экономики Серхио Масса, представляющий "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей из альянса "Свобода наступает".