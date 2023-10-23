Кисида сообщил, что Япония сохранит курс на заключение мирного договора с РФ

В своем выступлении на пленарном заседании нижней палаты парламента премьер-министр страны также раскритиковал Россию за действия на Украине

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сейчас сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора", - отметил он. Во всей программной речи Кисиды только эта одна фраза касалась отношений Японии и РФ. В своем выступлении глава японского правительства также в очередной раз подверг критике действия России на Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.