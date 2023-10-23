Премьер Японии считает, что эпоха после холодной войны завершилась

Фумио Кисида также сообщил, что страна в ближайшие пять лет планирует потратить порядка $296 млрд на укрепление обороны

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уверен, что эпоха после окончания холодной войны завершилась. Об этом он заявил, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Эпоха после холодной войны завершилась, и в новой эпохе происходят большие изменения", - отметил премьер. Он также подчеркнул, что дипломатия и система безопасности претерпевают серьезные изменения, а по всему миру возникают конфликты и критические ситуации, "в первую очередь вторжение России на Украину и ситуация между Израилем и Палестиной".

Премьер-министр также выразил уверенность, что обстановка с безопасностью вокруг Японии сейчас самая сложная с момента окончания Второй мировой войны. В качестве примера он упомянул ракетно-ядерную программу КНДР.

Глава японского правительства пообещал, что Япония будет продвигать политику, направленную на поддержание свободного и открытого международного порядка. "Сосредоточившись на основополагающей ценности - уважении человеческого достоинства, - мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество", - пояснил Кисида.

Об укреплении обороны

Кисида также сообщил, что Япония в ближайшие пять лет планирует потратить 43 трлн иен (порядка $296 млрд по текущему курсу) на укрепление собственных оборонительных способностей.

"Для того, чтобы решительно защитить жизни наших граждан, территории, территориальные воды и воздушное пространство нашей страны, мы в ближайшие пять лет направим 43 трлн иен на развитие обороны и фундаментальным образом укрепим наши оборонительные способности", - отметил он. Кисида подчеркнул, что укрепление оборонительного потенциала Японии необходимо на фоне серьезного ухудшения ситуации с безопасностью как во всем мире, так и вокруг самой Японии.

Глава японского правительства добавил, что Япония продолжит укрепление и развитие японско-американского альянса, а также повышение эффективности совместных с США операций японских Сил самообороны.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов страны к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственное гиперзвуковое вооружение.