В Киргизии заявили об участии во встрече глав МИД стран Центральной Азии и ЕС

По данным пресс-службы ведомства, "целью встречи является наметить планы по развитию регионального сотрудничества"

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев примет участие в предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Кулубаев примет участие в министерской встрече Центральной Азии и Европейского союза, которая состоится 23 октября 2023 года в Люксембурге. В мероприятии примут участие министры иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского союза в формате 5+27", - говорится в сообщении.

Это мероприятие, заверили в пресс-службе, впервые проходит в таком формате.

"Целью встречи является наметить планы по развитию регионального сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повесток дня", - отмечается в сообщении.

В рамках форума Кулубаев планирует провести встречи с коллегами из Люксембурга, Австрии, Финляндии, Дании, а также Еврокомиссаром по международному партнерству для обсуждения вопросов "активизации и углубления как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества".