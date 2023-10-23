23 октября, 07:06
Палестино-израильский конфликт

Минобороны Ирана назвало действия Израиля в Газе "политическим самоубийством"

По словам главы ведомства Мохаммада Резы Аштияни, они "настраивают общественное мнение в международном сообществе против" Тель-Авива

ДУБАЙ, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля в секторе Газа "политическим самоубийством". Такое мнение он выразил в ходе телефонного разговоре со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

"Нарушение сионистами [имеется в виду Израиль] всех правил войны и прав человека настраивают общественное мнение в международном сообществе против этого жестокого режима - таким образом, все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство, - передает слова Аштияни агентство Tasnim. - Продолжение блокады сектора Газа и ограничения, наложенные на отправку в анклав помощи, приведут к гуманитарной катастрофе". 

Теги:
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