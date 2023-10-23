Боррель заявил о необходимости наступления гуманитарной паузы в Газе

По словам главы дипломатии ЕС, сейчас приоритетом является доставка помощи в регион

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Гуманитарная пауза должна наступить в боевых действиях в Газе, приоритетом является доставка помощи в регион. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Трансляцию ведет пресс-служба Совета ЕС.

"В Газе должна наступить гуманитарная пауза. Гуманитарная пауза будет обсуждаться сегодня. Она необходима, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в регион и была распределена, - сказал Боррель. - Удары ХАМАС по Израилю должны прекратиться, заложники должны быть освобождены - это первые шаги к деэскалации".

"В первый день 20 грузовикам было разрешено въехать [из Египта], вчера прибыли еще около 20. Но в обычное время, без войны, в Газу прибывало по 100 грузовиков в день, поэтому ясно, что 20 недостаточно, - подчеркнул он. - Важно поставлять больше помощи, нужно топливо, чтобы работали электростанции и системы опреснения воды, без чего не могут работать даже больницы".