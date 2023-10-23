Премьер Австралии намерен обсудить AUKUS, экономику и климат в ходе визита в США

Энтони Альбанезе подчеркнул, что "отношения с Соединенными Штатами остаются для Австралии самыми важными"

СИДНЕЙ, 23 октября. /ТАСС/. В ходе официального визита в США премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом вопросы, связанные с соглашениями альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), расширение торгово-экономических связей двух стран и сотрудничество в области климата. Соответствующее заявление австралийский премьер сделал, выступая перед журналистами.

Альбанезе подчеркнул, что "отношения с Соединенными Штатами остаются для Австралии самыми важными" и в ходе начавшегося в понедельник официального визита в США он намерен обсудить три их ключевых составляющих. "Первым вопросом будут наши отношения в сфере обороны и обеспечение соблюдения договоренностей AUKUS. Вторым - экономические отношения и соглашение о свободной торговле, <...> а третьим - подписанное ранее в Хиросиме соглашение об изменении климата, чистой энергетике и важнейших полезных ископаемых", - сказал премьер.

Глава австралийского правительства отметил, что намерен обсудить с президентом США "беспорядки на Ближнем Востоке после вторжения ХАМАС и зверства, которые были совершены в Израиле". "Мы, без сомнения, будем говорить об этих проблемах", - уточнил он.

Также Альбанезе сообщил, что после поездки в США он отправится с визитом в Пекин, где с 4 по 7 ноября 2023 года будет обсуждать торгово-экономические вопросы и развитие двусторонних отношений Канберры и Пекина. "Важно, чтобы мы смогли стабилизировать наши отношения с Китаем, и именно на это будет направлен визит", - уточнил он.