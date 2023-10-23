СМИ: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

По данным Al Araby Al Jadeed, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира

ДУБАЙ, 23 октября. /ТАСС/. Египет выступил с предложением создать лагеря для беженцев из сектора Газа в населенном пункте Рафах. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.

По их данным, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира. Египетские власти планируют оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря перемещенным лицам, бежавшим из северных районов сектора Газа на палестинской территории, поскольку выступают решительно против отправки беженцев из Газы на Синайский полуостров.

В то же время источники подчеркивают, что беженцы, находящиеся в тяжелом состоянии, будут эвакуированы в египетские больницы для оказания им качественной медицинской помощи. Официальных комментариев из Каира по этому вопросу пока не поступало.

Еще один источник заявил в беседе с изданием, что Египет, Катар и США координируют свои действия по вопросам доставки гуманитарной помощи через город Эль-Ариш и КПП "Рафах". Согласно существующему соглашению, планируется направить в Газу 100 грузовиков с гуманитарной помощью для населения анклава до конца текущей недели или как максимум к началу следующей. Однако, как отмечает источник, Израиль не согласен с тем, что Вашингтон, Доха и Каир координируют свои усилия, что может привести к задержке помощи.

14 октября газета The Wall Street Journal проинформировала со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника, что Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".