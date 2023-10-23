23 октября, 07:01,
обновлено 23 октября, 07:52
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

По данным Al Araby Al Jadeed, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира

ДУБАЙ, 23 октября. /ТАСС/. Египет выступил с предложением создать лагеря для беженцев из сектора Газа в населенном пункте Рафах. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

По их данным, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира. Египетские власти планируют оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря перемещенным лицам, бежавшим из северных районов сектора Газа на палестинской территории, поскольку выступают решительно против отправки беженцев из Газы на Синайский полуостров.

В то же время источники подчеркивают, что беженцы, находящиеся в тяжелом состоянии, будут эвакуированы в египетские больницы для оказания им качественной медицинской помощи. Официальных комментариев из Каира по этому вопросу пока не поступало.

Еще один источник заявил в беседе с изданием, что Египет, Катар и США координируют свои действия по вопросам доставки гуманитарной помощи через город Эль-Ариш и КПП "Рафах". Согласно существующему соглашению, планируется направить в Газу 100 грузовиков с гуманитарной помощью для населения анклава до конца текущей недели или как максимум к началу следующей. Однако, как отмечает источник, Израиль не согласен с тем, что Вашингтон, Доха и Каир координируют свои усилия, что может привести к задержке помощи.

14 октября газета The Wall Street Journal проинформировала со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника, что Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация