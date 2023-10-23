AFP: повстанцы захватили город на востоке ДР Конго

По данным агентства, правительственные силы пытаются вернуть территорию под свой контроль

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" ("М23") захватили на востоке Демократической Республики Конго (ДКР) город Китшанга, расположенный на территории провинции Северное Киву. Об этом сообщило агентство AFP.

"Повстанцы вошли в Китшангу, мы пытаемся вернуть город под свой контроль", - цитирует оно своего собеседника из состава сил безопасности ДРК.

Боевые действия возобновились в Северном Киву три недели назад после почти шестимесячного перемирия, установленного между повстанцами и правительственными силами.

Повстанцы из "М-23" предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.

В ДР Конго 20 декабря состоятся президентские, парламентские и местные выборы. Действующий глава государства Феликс Чисекеди добивается переизбрания на второй срок.