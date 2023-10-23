Боррель: Центральная Азия важна для ЕС для поддержания санкций против России

На заседании Совета Евросоюза в Люксембурге пройдет плановая закрытая встреча глав МИД ЕС - Центральная Азия и Совет сотрудничества ЕС-Казахстан

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Страны Центральной Азии особенно важны для Евросоюза для контроля выполнения односторонних санкций ЕС против России, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД союза в Люксембурге, его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"У нас пройдет встреча со странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел. Все министры примут в ней участие, чтобы подтвердить большую важность этого региона, особенно в плане недопущения обхода санкций против России", - заявил он.

Согласно повестке дня заседания Совета ЕС в Люксембурге, на ней пройдет плановая закрытая встреча глав МИД ЕС - Центральная Азия и Совет сотрудничества ЕС-Казахстан.

Ранее Боррель неоднократно обвинял страны Центральной Азии в организации реэкспорта товаров, поставки которых Брюссель пытался блокировать в рамках своих односторонних мер по ограничению торговли с Россией.