23 октября, 08:11
Палестино-израильский конфликт

Красный Полумесяц в Палестине заявил о невозможности эвакуировать больницу Аль-Кудс в Газе

Представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша сообщил, что в секторе Газа нет безопасных мест

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца предупредило, что людей из больницы Аль-Кудс, по поводу которой поступали угрозы со стороны Израиля, на данный момент эвакуировать невозможно. Соответствующее заявление сделал в комментарии телеканалу Al Arabiya представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша.

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"Процесс эвакуации больницы Аль-Кудс в настоящее время невозможен из-за присутствия в ней около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в их числе много женщин и детей", - сказал Абу Аиша. Он подчеркнул, что в секторе Газа нет безопасных мест, куда можно перевести пострадавших, перемещенных лиц и медицинский персонал.

На прошлой неделе Палестинское общество Красного Полумесяца получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс. 

Теги:
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