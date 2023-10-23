Красный Полумесяц в Палестине заявил о невозможности эвакуировать больницу Аль-Кудс в Газе

Представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша сообщил, что в секторе Газа нет безопасных мест

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца предупредило, что людей из больницы Аль-Кудс, по поводу которой поступали угрозы со стороны Израиля, на данный момент эвакуировать невозможно. Соответствующее заявление сделал в комментарии телеканалу Al Arabiya представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша.

"Процесс эвакуации больницы Аль-Кудс в настоящее время невозможен из-за присутствия в ней около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов, в их числе много женщин и детей", - сказал Абу Аиша. Он подчеркнул, что в секторе Газа нет безопасных мест, куда можно перевести пострадавших, перемещенных лиц и медицинский персонал.

На прошлой неделе Палестинское общество Красного Полумесяца получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс.