В Латвии заявили, что ЕС должен поддерживать Украину, несмотря на ближневосточный кризис

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш также отметил, что Киев должен продолжать усилия по вступлению в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) должен продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня мы рассматриваем два крупных вопроса: Украину и Израиль. Несмотря на все кризисы, которые происходят сейчас в мире, важно, чтобы мы в Европе продолжали концентрироваться на поддержке Украины. Ей нужна вся наша помощь: военная, финансовая, гуманитарная", - сказал политик. Он также отметил, что ЕС следует "продолжить прилагать политические усилия, чтобы помочь Киеву присоединиться к ЕС и военному альянсу НАТО".

Во время пребывания на посту премьер-министра Кариньш заявил, что "Украина уже интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам" и в будущем Вооруженные силы Украины станут частью войск НАТО и смогут обменяться опытом ведения боевых действий со специалистами объединения. Тогда же политик отметил, что Украина должна продолжать свои усилия по вступлению в ЕС, даже несмотря на то, что на это "могут потребоваться годы".

В июне Еврокомиссия распространила предварительный доклад о степени готовности Украины к началу переговоров о приеме в ЕС. Согласно этому докладу, Киев пока выполнил два из семи условий для начала переговоров.

Запуск переговоров о вступлении не дает никаких гарантий по срокам приема. Турция получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, начала переговоры о приеме в 2005 году. Переговоры продолжаются, но перспектива ее вступления в ЕС в настоящее время не просматривается.