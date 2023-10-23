СМИ: ВМС Британии откажутся от традиции найма китайских рабочих из-за риска пионажа

The Sun сообщила, что их заменят на этнических непальцев

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. ВМС Великобритании перестанут нанимать китайских граждан для работы в прачечных на военных кораблях из-за риска шпионажа с их стороны. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайцы занимались стиркой вещей британских моряков на военных кораблях королевства с 1930-х годов. Согласно инфоормации издания, в настоящее время большинство таких рабочих прибыли в королевство из Гонконга. В этой связи в Лондоне опасаются, что под угрозой давления со стороны пекинских властей они могут быть задействованы в разведывательной деятельности в пользу КНР.

Газета подчеркнула, что троих китайских граждан не допустили на борт авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании, который совершил поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2021 году. Еще одного рабочего уволили спустя 39 лет службы, поскольку его семья проживает в Гонконге. При этом по меньшей мере четверо граждан Китая продолжают работать на британские ВМС, так как их семьи переехали в королевство.

"Если это вопрос безопасности, то у ВМС нет выбора. Но это вызывает сожаление, ведь китайские рабочие прачечных воевали вместе с нами и умирали за нас", - заявил бывший первый морской лорд Великобритании (глава королевских ВМС) адмирал Алан Уэст, занимавший эту должность в 2002-2006 годах. The Sun указала, что теперь китайские рабочие на военных кораблях будут заменены на этнических непальцев. "Мы гарантируем, что все гражданские работники прошли проверку безопасности", - подчеркнул официальный представитель королевских ВМС.