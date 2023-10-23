23 октября, 08:43

Журналисты не задали Боррелю ни одного вопроса по Украине перед встречей глав МИД ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности по собственной инициативе упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества в Люксембург призвал "не забывать про Украину" на фоне кризиса в Израиле, однако впервые с февраля 2022 года перед министерским заседанием Совета ЕС ему не было задано ни одного вопроса про Украину.

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"Потом Украина, не забывайте об Украине, они продолжают сражаться. Этот вопрос остается на повестке, как и Нагорный Карабах", - заявил Боррель, представляя журналистам повестку дня встречи глав МИД ЕС, после речи о необходимости обеспечить срочный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и добиться гуманитарной паузы в боевых действиях.

Со стороны журналистов последовала серия вопросов, но ни один из них не касался конфликта на Украине.

В то же время Боррель по собственной инициативе упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах.

На это Боррель ответил: "Украинская война и эта война имеют разные причины и последствия, но ударная волна от них обеих распространяется по всему миру". По его словам, чтобы не быть обвиненным в двойных стандартах, необходимо "выражать одинаковый уровень озабоченности в отношении каждого погибшего гражданского лица". 

Теги:
УкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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