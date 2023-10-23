Журналисты не задали Боррелю ни одного вопроса по Украине перед встречей глав МИД ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности по собственной инициативе упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества в Люксембург призвал "не забывать про Украину" на фоне кризиса в Израиле, однако впервые с февраля 2022 года перед министерским заседанием Совета ЕС ему не было задано ни одного вопроса про Украину.

"Потом Украина, не забывайте об Украине, они продолжают сражаться. Этот вопрос остается на повестке, как и Нагорный Карабах", - заявил Боррель, представляя журналистам повестку дня встречи глав МИД ЕС, после речи о необходимости обеспечить срочный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и добиться гуманитарной паузы в боевых действиях.

Со стороны журналистов последовала серия вопросов, но ни один из них не касался конфликта на Украине.

В то же время Боррель по собственной инициативе упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах.

На это Боррель ответил: "Украинская война и эта война имеют разные причины и последствия, но ударная волна от них обеих распространяется по всему миру". По его словам, чтобы не быть обвиненным в двойных стандартах, необходимо "выражать одинаковый уровень озабоченности в отношении каждого погибшего гражданского лица".