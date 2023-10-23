В ВСУ заявили о недостаточных масштабах мобилизации

Командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук отметил, что никто из военнообязанных не сможет "отсидеться в тылу"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезнейшую нехватку личного состава в зоне боевых действий, поэтому каждый военнообязанный, включая женщин, должен явиться в военкомат. Об этом заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук.

"Не хватает людей, скажу прямо и не боюсь этого. Каждый, кто называется себя украинским гражданином, в том числе и украинской гражданкой, каждый кто понимает, что ему в дальнейшем жить в этой стране, обязан идти в армию", - говорит Шевчук на видео, которое опубликовало издание "Зеркало недели".

Он добавил, что никто из военнообязанных не сможет "отсидеться в тылу". "Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация у нас почему-то не полномасштабная", - считает Шевчук.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому, студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Как рассказали ТАСС очевидцы, в Киеве женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, уже начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет.