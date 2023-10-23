Немецкий политик Вагенкнехт покидает Левую партию

Она приступила к созданию своей политической силы

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт покидает Левую партию и начинает создавать свою политическую силу. Официально о своих планах она сообщила на пресс-конференции в Берлине, трансляция которой велась на телеканале N-TV. На данном этапе представлен новый политический союз - именно это объединение ляжет в основу новой партии, но зарегистрирована она будет не раньше начала 2024 года.

"Мы решили создать новую партию", - заявила Вагенкнехт.

54-летняя Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Также она выступает против экономической и энергетической политики нынешних властей - по ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии, ударит по доходам населения. По словам политика, многие граждане в Германии не считают, что их интересы сейчас представляет хоть какая-либо из действующих партий и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это, якобы побудило к созданию новой политической силы.

Полное название нового политического проекта - BSW - Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. ("За разум и справедливость"). Аббревиатура BSW расшифровывает как "Альянс Сары Вагенкнехт". Это объединение будет осуществлять подготовительную работу перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем будет бывшая глава фракции "левых" в Бундестаге Амира Мохамед Али. Кроме нее и Вагенкнехт, в новый союз уже вступили шесть бывших членов Левой партии.

Каких-либо конкретных пунктов из программы возможной будущей партии Вагенкнехт пока не представляла. Представитель Левой партии Грегор Гизи сформулировал ее политические взгляды так: "Она хочет смешать социальную политику левых и миграционную политику правых". По данным последних опросов, 27% жителей ФРГ могут представить, что в будущем проголосуют за партию Вагенкнехт, 55% респондентов исключили эту возможность.

Дальнейший раскол в Левой партии

Политические амбиции Вагенкнехт добавят проблем Левой партии, рейтинг которой составляет примерно 5-6%. На прошлой неделе сообщалось, что более 100 работников фракции уже выразили готовность перейти на работу в новую политическую силу. Сейчас у Левой партии 38 депутатов в Бундестаге, сколько последует за Вагенкнехт, неизвестно. Если выйдет хоть один, а вероятность этого высока, то фракция "левых" перестанет считаться фракцией и станет парламентской группой с ограниченными возможностями. К соратникам Вагенкнехт относят главу комитета по вопросам экономики и защиты климата Клауса Эрнста, а также представителя по внешнеполитическим делам Зевим Дагделен.

Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. В последние месяцы в СМИ все чаще появлялись публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством Левой партии. Она часто подвергала критике Левую партию, в том числе, за неоднозначную позицию по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт заявляла, что Германии следует отменить ограничения против РФ, пока они не погубили экономику ФРГ.