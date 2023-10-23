В МИД Австрии заявили, что ЕС окружен "огненным кольцом" конфликтов

По словам министра иностранных дел Александера Шалленберга, Евросоюз не может "уделять внимание только одному из кризисов"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) окружен "огненным кольцом" конфликтов, которое все сильнее сжимается вокруг границ сообщества, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее. <...> Речь идет не только об Украине, [ЕС] следует думать и о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах [африканского региона] Сахель", - утверждал глава внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что, с точки зрения правительства республики, нестабильность присутствует и в регионе Западных Балкан, "за этим тоже следует следить". Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

По словам министра, сообщество "не может позволить себе роскошь уделять внимание только одному из кризисов". Концентрация ЕС на палестино-израильском конфликте "не должна привести к тому, что мы потеряем из вида другие кризисы", заключил политик.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии Кришьянис Кариньш заявил, прибыв на встречу в Люксембурге, что сообщество должно продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, произошедшее после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.