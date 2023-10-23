На АЭС "Фукусима-1" завершили сброс в океан второй партии очищенной воды

В ходе второго этапа было слито порядка 7,8 тыс. тонн жидкости

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Японские специалисты завершили процедуру сброса в океан второй партии очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор атомной станции.

В ходе второго этапа было слито порядка 7,8 тыс. тонн жидкости, что соответствует объемам первой фазы сброса, завершившейся 11 сентября. В TEPCO обратили внимание, что никаких аномалий или отклонений от заданных параметров зафиксировано не было.

Для наблюдения за процессом сброса ранее в Японию с очередной инспекцией прибыла рабочая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Мы намерены осмотреть оборудование, использующееся для слива, и провести встречи с японской стороной ради обсуждения этого процесса. Кроме того, эксперты из Канады, Китая и Республики Корея совместно со специалистами МАГАТЭ на протяжении нескольких дней осуществили сбор морских проб в районе АЭС "Фукусима-1" с целью проверки безопасности слива", - заявила на пресс-конференции в Токио представитель агентства.

Сбрасываемая вода проходит очистку с помощью системы ALPS, а также разбавляется морской водой, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития в ней составляет 1500 Бк/л. При этом процесс сброса должен быть приостановлен, если выявленная степень концентрации превысит 700 Бк/л. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечается, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.