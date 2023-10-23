23 октября, 10:51

Армения и Иран договорились об отмене дорожных пошлин

Это решение может "способствовать увеличению грузопотока и транзитного потенциала", сказал министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян

ЕРЕВАН, 23 октября. /ТАСС/. Армения и Иран договорились об отмене дорожных пошлин, документ об этом будет подписан в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

"С министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем договорились, что в ближайшее время дорожные пошлины между нашими странами будут полностью обнулены. Это важная договоренность, которая может дать возможность для серьезного экономического эффекта. Отмена пошлин должна способствовать увеличению грузопотока и транзитного потенциала", - сказал Саносян.

В ходе переговоров с иранским коллегой также достигли договоренности о начале строительства южной части автомагистрали "Север - Юг" при участии иранских компаний. 

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