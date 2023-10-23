ЕК подтвердила получение письма еврочиновников с критикой Урсулы фон дер Ляйен

Европейские СМИ ранее сообщили, что свыше 850 представителей институтов Евросоюза и представительств ЕС за рубежом в коллективном письме потребовали от главы комиссии срочно призвать к прекращению огня в Израиле

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила получение открытого письма европейских чиновников и дипломатов, включая сотрудников ЕК, с прямой критикой в адрес главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен за несбалансированную позицию по конфликту в Израиле и отказ призвать к перемирию в ходе боевых действий. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Конечно, мы осведомлены об открытом письме европейских чиновников, включая представителей персонала Еврокомиссии в адрес председателя Еврокомиссии", - сказала она.

Подеста ответила на критику в письме, повторив основные тезисы позиции Евросоюза по этому конфликту, особенно подчеркнув, что "палестинский народ также тяжело пострадал от действий ХАМАС". По ее словам, Евросоюз "категорически осудил нападения ХАМАС", но "подчеркивает необходимость предоставления гуманитарной помощи палестинскому народу".

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что хотя ЕК "полностью поддерживает свободу слова и мнений", все ее сотрудники обязаны согласовывать со своим вышестоящим начальством все публикации в общественном пространстве". В то же время он пообещал, что Еврокомиссия "толерантно отнесется к своим сотрудникам, которые воспользовались правом на свободу мнений".

Критика снизу

20 октября европейские СМИ, включая портал Euractiv и европейское издание газеты Politico, сообщили, что свыше 850 представителей институтов Евросоюза и представительств ЕС за рубежом в коллективном письме потребовали от фон дер Ляйен срочно призвать к прекращению огня в Израиле, осудили "безоговорочную поддержку Израиля" по стороны ЕК и других европейских институтов, а также их игнорирование диспропорционального ответа Израиля на теракты ХАМАС.

"Мы призываем вас вместе с лидерами стран всего Евросоюза призвать к перемирию и к защите жизней гражданских лиц. Это экзистенциальные ценности Евросоюза, - цитировал Euractiv письмо. - В особенности мы озабочены выражением безоговорочной поддержки со стороны Еврокомиссии одной из сторон конфликта".

Авторы письма также выразили озабоченность "безразличием, которое продемонстрировали институты ЕС в отношении резни гражданских лиц в секторе Газа и полное пренебрежение правами человека и гуманитарными нормами". "Мы, группа работников Еврокомиссии и других институтов ЕС категорически осуждаем на персональном уровне террористические нападения, совершенные ХАМАС против беззащитных гражданских лиц. Мы также жестко осуждаем диспропорциональную реакцию израильского правительства в отношении 2,3 млн палестинских гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа. Именно в результате этих зверств мы удивлены позицией, которую заняла Еврокомиссия и другие институты ЕС, делающие заявления, которые в прессе уже названы европейской какофонией", - цитирует издание этот документ.

Под "европейской какофонией" подразумевается ситуация, когда 9 октября в течение 12 часов Еврокомиссия выпустила серию противоречащих друг другу заявлений о конфликте в Израиле, в первом из которых речь шла о заморозке всего объема помощи ЕС Палестине в размере 641 млн евро, а в последнем - о необходимости нарастить гуманитарную помощь палестинскому народу. Институты ЕС с самого начала конфликта не выпустили ни одного заявления с призывом к прекращению огня. На вопросы журналистов, почему это не сделано, представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС отвечают, что Евросоюз "пока не готов это сделать".

Информация о письме обнародована в тот момент, когда все руководство Евросоюза находится в Вашингтоне для участия в саммите ЕС - США.

Общая численность персонала европейских институтов составляет примерно 32 тысячи человек. Таким образом, на данный момент письмо с критикой верхушки евроинститутов подписали чуть менее 3% еврочиновников и дипломатов.