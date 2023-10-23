Число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа превысило 5 тыс.

Ранения получили свыше 15 тыс. человек

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 5 тыс., ранения получили более 15 тыс. человек. Такие данные привел Минздрав палестинского анклава.

"С начала [израильской] агрессии в Газе число убитых достигло 5 087, в их числе 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей, 15 273 гражданина получили ранения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).