СМИ: в Эстонии оштрафовали мужчину за шапку с советской символикой

По данным гостелерадио ERR, ему выписали штраф в размере €400

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Эстонские власти выписали штраф гражданину республики за демонстрацию советской символики. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"На границе с Россией в Нарве был оштрафован прибывший с российской стороны мужчина, который демонстрировал предмет с символикой страны-агрессора", - говорится в сообщении. Инцидент был вызван шапкой с гербом СССР, которая была на мужчине.

Представители властей обратили его внимание на то, что подобная символика в Эстонии запрещена, а также наложили штраф в размере €400.